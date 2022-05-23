فاليو تبدأ تقسيط رحلات تشجيع النادي الأهلي في نهائي أفريقيا بدون فوائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبدالقادر رمضان:

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، إنه تم الاتفاق مع النادي الأهلي على تقسيط رحلة السفر لحضور مباراة نهائي أفريقيا في المغرب.

وأضاف أن سعر التذكرة أصبح حاليا ١٢ ألف جنيه بعد قرار النادي الأهلي بدعم كل مشجع مسافر بـ ٣ آلاف جنيه.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل التقسيط للعملاء وتم التعاقد مع ٦٠ مشجعًا حتى الآن، وأنه مستهدف الوصول إلى ٢٠٠ مشجع لتكون طائرة كاملة.

وقال إن التقسيط سيكون على ١٥ شهرًا بدون فوائد دعما من النادي الأهلي وشركة فاليو.

وأضاف أن التعاقد يكون من خلال شركتي لكي تورز ومصر ترافل المتعاقدة مع النادي الأهلي.