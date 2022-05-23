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ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. والزيادة تصل إلى 13 قرشا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه زيادة جديدة خلال التعاملات بقيمة قروش.

وكان سعر الدولار ارتفع في منتصف تعاملات اليوم 5 قروش، ثم عاد وارتفع 8 قروش أخرى ليواصل صعوده لتصبح قيمة الزيادة حتى الآن 13 قرشا.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.36 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك مصر: 18.36 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك الإسكندرية: 18.37 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك القاهرة: 18.37 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

البنك التجاري الدولي: 18.38 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك قناة السويس: 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.38 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك كريدي أجريكول: 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك البركة: 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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