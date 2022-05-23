ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. والزيادة تصل إلى 13 قرشا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
شهد سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه زيادة جديدة خلال التعاملات بقيمة قروش.
وكان سعر الدولار ارتفع في منتصف تعاملات اليوم 5 قروش، ثم عاد وارتفع 8 قروش أخرى ليواصل صعوده لتصبح قيمة الزيادة حتى الآن 13 قرشا.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.36 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.
بنك مصر: 18.36 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.
بنك الإسكندرية: 18.37 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.
بنك القاهرة: 18.37 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.
البنك التجاري الدولي: 18.38 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.
بنك قناة السويس: 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.38 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.
بنك كريدي أجريكول: 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك البركة: 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.