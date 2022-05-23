صور.. 50 رائدة ريفية تشارك في حملة طرق الأبواب لمناهضة ختان الإناث بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج فعاليات حملة طرق الأبواب والتي نفذها المجلس القومى للمرأة داخل 50 قرية ونجع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو، تحت عنوان "احميها من الختان".

قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس، بأن الحملة شارك فيها 50 رائدة منزلية واستهدفت توعية ٤٩٩٨ سيدة، و٢٤٨٧رجلا، بجانب ٤٨٣٧ طفلا بإجمالى 12 ألفا و322 مستهدفا، مشيرة إلى أن ذلك يأتى ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بهدف رفع الوعي وتسليط الضوء على المخاطر الصحية والنفسية لختان الإناث ، بجانب تجريم هذه العملية فى القانون المصرى وتغليظ العقوبة عليها ، مع خلق رفض مجتمعي لهذه العادة والموروثات.

أضافت الدكتورة هدى مصطفى أنه جرى تنفيذ ندوات للتثقيف المالي داخل 6 قرى بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى قريتين بمركز كوم أمبو، من أجل توعية السيدات وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والإقتصادية، والتي تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

لافتة إلى أنه بالتوازى جرى تنظيم 16 من جلسات الحوار استهدفت توعية 750 سيدة و50 رجلا، بقرى مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو، تناولت الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، علاوة على التربية السليمة للأبناء.