البرلمان العربي ينظم أول منتدى عربي بالقاهرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

اسماعيل عبد الحي - ينظم البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بعنوان "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، خلال الفترة من 23 إلى 25 ماي الجاري، بالقاهرة بمشاركة وزراء وممثلين عن الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي واتحادات الصناعات والغرف التجارية العربية وعدد من رجال الأعمال العرب.

وأوضح رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في بيان له اليوم الخميس 19-05-2022، أن المنتدى يهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم، حيث سيناقش واقع منطقة التجارة الحرة العربية، فضلا عن استعراض التجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتكامل الاقتصادي العربي.

ونوه العسومي بأن المنتدى سيتطرق إلى المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعّلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.

المصدر: وكالة الانباء السعودية