الكرملين يتّهم الغرب بالتسبّب في أزمة غذاء عالمية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 23 - مايو - 2022 1:30 مساءً

تتبادل كل من روسيا والدول الغربية الاتهامات بشأن التداعيات التي تخلّفها الحرب على الأمن الغذائي العالمي نتيجة شحّ الامدادات.

في هذا الإطار، اتهم الكرملين اليوم الاثنين دول الغرب بأنّها تسبّبت في أزمة غذاء عالمية، بفرضها أشد العقوبات في التاريخ الحديث على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين أن الرئيس “فلاديمير بوتين” يتفق مع تقييم الأمم المتحدة بأن العالم يواجه أزمة غذائية قد تسبب المجاعة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: “روسيا كانت دائما دولة مُصدرة للحبوب يعول عليه… لسنا سبب المشكلة”.

وتستمر الجهود العالمية لإعادة تشغيل الموانئ الأوكرانية لتصريف منتجات القمح والحبوب والمواد الغذائية الى الاسواق العالمية.

وتصدّر أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، معظم بضائعها عبر موانئها البحرية، لكن منذ الغزو الروسي اضطرت كييف للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانئها الصغيرة المطلة على نهر الدانوب.

وناشد “ديفيد بيزلي” مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا : “إذا كان لديك قلب، فرجاء فتح هذه الموانئ”.

ويوفّر برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو 125 مليون شخص في العالم ويشتري 50 في المئة من الحبوب من أوكرانيا.

في وقت سابق هذا الشهر، دعا الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” إلى اتخاذ خطوات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا، للسماح بتصدير القمح وتجنب أزمة عالمية في الغذاء.