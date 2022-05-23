أزمة الطاقة.. مخاوف من زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 23 - مايو - 2022 1:20 مساءً

تسبّبت الحرب الأوكرانية بأزمات على مختلف الأصعدة تخطّت الحدود الأوكرانية لتطال العالم كله، على رأسها ازمتا الطاقة والغذاء. اذ انّ استمرار شحّ إمدادات الغذاء، يهدّد الأمن الغذائي في العالم، كما أنّ التوجه الى حظر المصادر الروسية للطاقة، يهدّد الامدادات الى السوق العالمية ويدفع بأسعار النفط صعودًا.

في هذا الشأن، حذّر “فاتح بيرول”، مدير وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين، من أنّ أزمة أمن الطاقة التي احتدمت منذ غزو روسيا لأوكرانيا يجب الّا تؤدي إلى اعتماد أكبر على الوقود الأحفوري.

وأشار بيرول أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، الى أن توجيه الاستثمارات الصحيحة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، يعني أن العالم في غنى عن الاختيار بين نقص الطاقة وتسريع وتيرة التغير المناخي بسبب الانبعاثات الضارة التي تنتج عن استخدام الوقود الأحفوري.

وقال للوفود المشاركة في المنتدى في دافوس بسويسرا :”نحتاج الوقود الأحفوري على المدى القصير ،لكن دعونا لا نتطلع لمستقبلنا من منظور الوضع الراهن على أساس أنه ذريعة لتبرير بعض الاستثمارات التي تتم”.

هذا وحذّرت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، المستثمرين العام الماضي من مغبة استمرارهم في تمويل مشروعات جديدة للنفط والغاز والفحم إذا ما كان العالم يريد حقا القضاء على الانبعاثات الضارة بحلول منتصف القرن.

في السياق عينه، أوضح بيرول أن الطلب على المدى القصير يعني أن العالم لن يتمكن من الاستغناء على الفور عن إمدادات الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى أنه يأمل في اضطلاع الدول المنتجة التي لديها طاقة إنتاجية فائضة للتصدير “بمساهمة إيجابية”.

ويزيد تحالف أوبك+ تدريجيا من إنتاج النفط الذي يضخ في الأسواق بوتيرة مقررة سلفا بينما أحجمت السعودية والإمارات عن الإنتاج بكامل طاقتهما.