بعد مقتل عقيد بالحرس الثوري.. إيران تتوعّد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

توعّد الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي”، اليوم الاثنين، أن بلاده سوف تنتقم لمقتل عقيد بالحرس الثوري في طهران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن “رئيسي” قوله : “أصر على الملاحقة الجادة (للقتلة) من قبل مسؤولي الأمن، ولا أشك في أن دماء هذا الشهيد العظيم سيتم الانتقام لها”.

في السياق عينه، نقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثوري” رمضان شريف” قوله: “إن اغتيال العقيد حسن صياد خدائي يزيد من عزم الحرس الثوري على مواجهة أعداء الأمة الإيرانية”.

وقتل العقيد حسن صياد خدايي الأحد بعدما أطلق مهاجمون على دراجة نارية، النار عليه، في عملية قتل ألقت إيران باللوم فيها على “عناصر مرتبطة بالغطرسة العالمية”، وهو مصطلح يشير إلى الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.

ووفق وكالة “تسنيم”، فإنّ مسلحَين يستقلان دراجة نارية، اغتالا أحد مقاتلي قوة القدس، وهو على القرب من دخول منزله في العاصمة الإيرانية طهران، مشيرة إلى أن حادثة الاغتيال تمت بحلول الساعة الرابعة عصرًا، أثناء مرور هذه الشخصية في أحد الأزقة، مبينةً أنه تلقى خمس رصات قاتلة من سلاح كاتم صوت.

وبينت أن الجهات الأمنية بدأت بملاحقة المنفذين والبحث عنهم.

ووصل المدعي العام لطهران إلى موقع الحادث خلال ساعات من عملية القتل للتحقيق، وطالب الشرطة بسرعة القبض على المتورطين.

وتشير سرعة التحقيق إلى أن خدايي يحتل مكانة بارزة في الهيكل الغامض لعمليات الحرس في الخارج.