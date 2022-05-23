مقتل حارس في سفارة قطر بباريس وتوقيف مشتبه به

23 مايو , 2022
الشرطة الفرنسية.
لقي حارس أمن مصرعه خارج مبنى السفارة القطرية في باريس، اليوم الإثنين، فيما ألقي القبض على مشتبه به ويخضع حالياً لاستجواب الشرطة.
وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد اقتحم المشتبه به بالقوة مبنى السفارة، الواقع بالقرب من شارع الشانزليزيه الشهير، حوالي الساعة 7:45 من صباح اليوم.
ولدى دخوله المبنى، اندلعت مشادة مع حارس الأمن، الذي تعرض لضرب عنيف. وتقول التقارير إن المهاجم البالغ من العمر 40 عامًا والذي كان معروفًا بالفعل للشرطة اعتقل على الفور. ويضيف المصدر أن المشتبه به ردد عبارة «الله أكبر» وقت الهجوم.
وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، لكن لم يتم إنقاذ الضحية البالغ من العمر 44 عامًا، وأعلن وفاته حوالي الساعة 8:20، ما استدعى فتح تحقيق في جريمة قتل. ولم يتم تحديد دوافع القاتل بعد، لكن المحققين لم يستبعدوا وجود شبهة إرهابية محتملة.
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