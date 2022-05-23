بيان من الصدر يحدد فيه 'هتافات' صلاة الجمعة

ووفقاً لوثيقة حصلت عليها الخليج 365، فإن الصدر قال لأئمة الجمعة: "أجد من المصلحة أن يذكر الهتاف أدناه قبل كل صلاة جمعة من قبل إمام الجمعة في كل صلوات الجمعة المباركة".

وأظهرت الوثيقة، أن الهتاف يكون "كلا كلا إسرائيل.. كلا كلا للتطبيع.. كلا كلا يا محتل".