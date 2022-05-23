- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر بيان من الصدر يحدد فيه 'هتافات' صلاة الجمعة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، بياناً وجه فيه بالالتزام بثلاث هتافات تُطلق قبل كل صلاة جمعة.
ووفقاً لوثيقة حصلت عليها الخليج 365، فإن الصدر قال لأئمة الجمعة: "أجد من المصلحة أن يذكر الهتاف أدناه قبل كل صلاة جمعة من قبل إمام الجمعة في كل صلوات الجمعة المباركة".
وأظهرت الوثيقة، أن الهتاف يكون "كلا كلا إسرائيل.. كلا كلا للتطبيع.. كلا كلا يا محتل".