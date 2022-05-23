طليق عبلة كامل يوضح حقيقة اعتزالها

وكشف الفنان أحمد كمال، طليق عبلة كامل حقيقية الأخبار المتداولة بشأن اعتزالها التمثيل، بعدما تساءل جمهورها ومحبوها عن حقيقة الأمر.

وقال كمال في تصريحات صحافية إن كل هذه الأخبار مجرد شائعات عن الفنانة عبلة كامل، ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً انه أعلن أكثر من مرة أن لطليقته شرطاً واحداً للعودة إلى التمثيل، وهو انتهاء فترة كورونا بشكل كامل في مصر.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل، الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، والذي عُرض عام 2018، وحقق نجاحاً كبيراً على مدار عرض أجزائه الخمسة.