القوات المسلحة البيلاروسية تنشر وحدات إضافية على الحدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

أشارت مصادر من أوكرانيا أن بيلاروسيا تحشد القوات على الحدود.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم، أن القوات المسلحة البيلاروسية تقوم بمهام استطلاع متزايدة، كما نشرت وحدات إضافية في منطقة الحدود.

ويتم السماح للقوات الروسية باستخدام بيلاروسيا كمنطقة لنشر القوات للمشاركة في الحرب، على الرغم من عدم مشاركة رئيس بيلاروس في الحرب.