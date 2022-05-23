نيوزيلندا ترسل 30 مدربا عسكريا لتدريب العسكريين الأوكرانيين.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أن بلادها سترسل ما يصل إلى 30 موظفا من وزارة الدفاع إلى بريطانيا لتنظيم تدريب للعسكريين الأوكرانيين.



وجاء في بيان صدر عن أرديرن ونشر على موقع حكومة نيوزيلندا، أن مجموعة تضم ما يصل إلى 30 عسكريا نيوزيلنديا سترسل إلى بريطانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين على تشغيل المدفعية الخفيفة من طراز "L119".

وأضافت: "اقترحوا على مجموعتنا التدريبية تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام منظومة "L119" بحلول نهاية يوليو القادم... كإضافة إلى المساعدة المكثفة التي قدمناها بالفعل لأوكرانيا".

من جهته شدد وزير الدفاع النيوزيلندي، بيني خيناري، على أن مهام المجموعة التدريبية النيوزيلندية لا تضم إلا تدريب العسكريين الأوكرانيين، مؤكدا أن عسكريي بلاده لن يدخلوا الأراضي الأوكرانية. وأوضح: "ستصل الطليعة إلى بريطانيا في هذا الأسبوع وستنضم بقية مجموعة تدريب المدفعية إليها في أقرب وقت ممكن، وسيبدأ تدريب العسكريين الأوكرانيين في وقت مبكر من الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن المدربين النيوزيلنديين سيحملون معهم "حوالي 40 مشهدا للأسلحة، بالإضافة إلى كمية صغيرة من الذخيرة لأغراض التدريب".