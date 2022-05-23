الحكومة الإسرائيلية لن تغيير الوضع في الحرم القدسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم،أنه ليس لديها نية لتغيير الوضع داخل الحرم القدسي.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لأمانة الحكومة بأن قرار المحكمة الذي قامت بإلغاء أمر أصدرته الشرطة بإبعاد أربعة يهود عن الحرم بعد قيامهم بصلوات في المكان.

وأدانت الخارجية الفلسطينية قرار المحكمة الإسرائيلية واعتبرته إنقلاباً إسرائيلياً على الوضع القائم ووصفته بالحرب الدينية.