وسائل إعلام تكشف أن الولايات المتحدة تنوي تحديث القاعدة العسكرية في شمال غرينلاند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كتبت صحيفة "Berlingske" الدنماركية أن الولايات المتحدة تنوي تحديث قاعدة "تولي" العسكرية الواقعة في شمال غرينلاند.



ونقلت الصحيفة عن تقرير لهيئة الإشراف الأمريكية مفاده أن الولايات المتحدة تخطط لتخصيص مليارات الدولارات للاحتياجات في منطقة القطب الشمالي بما في ذلك تحسين قاعدة تولي.

هذا ما أكدته للصحيفة مصادر مطلعة في الولايات المتحدة. وجاء في بيان صدر عن قيادة القوات الجوية الأمريكية الذي تلقته الصحيفة من السفارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تهتم بتطوير هذه المنشأة التي أصبحت بنيتها التحتية قديمة.

ومع ذلك لا تعرف حكومة غرينلاند والبرلمان الدنماركي بالضبط مما تتكون عملية التحديث المخطط لها للقاعدة العسكرية. كما لم تتم مناقشة هذه القضية مطلقا في لجنتي غرينلاند والدفاع البرلمانيين.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة البرلمان الغرينلاندي للشؤون الخارجية والأمن، بيبالوك ليونغي راسموسن قوله: "لا نريد التحدث. عندما يتعلق الأمر بنا نريد أن نشارك. إنها (القاعدة) تقع في بلادنا، وبالتالي نريد أن نعرف عندما يحدث شيء ما هناك".

ويجب على الجانب الأمريكي وفق الاتفاقية بين الولايات المتحدة وغرينلندا والدنمارك التشاور مع السلطات الدنماركية والغرينلندية وإخبارها بكل تغييرات جدية في مخططاتها العسكرية في غرينلاند. وفي الوقت ذاته لا يجب عليه تقديم طلب للحصول على التصاريح المناسبة في هذا المجال.