الخارجية الروسية تؤكد أنه لا نستبعد مناقشة مسألة تبادل الأسرى من "آزوفستال"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، احتمال بحث مسألة تبادل الأسرى الروس مقابل الجنود الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال"، إذا كان ذلك لا يتعارض مع المنطق.



وصرح رودنكو للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت إمكانية تبادل الأسرى الروس بالأوكرانيين من مصنع "آزوفستال" تجري مناقشتها الآن: "هذا ليس من اختصاصي، لكن ربما تتم مناقشة هذا في مكان ما".

وأجاب ردا على سؤال بتوضيح ما إذا كان يعترف بإمكانية مناقشة هذا الموضوع: "أعترف بأي احتمال لا يتعارض مع المنطق".