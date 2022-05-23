البيت الأبيض يؤكد أنه لا تغيير في السياسة تجاه تايوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إنه لا يوجد تغيير في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، بعد أن أشار الرئيس جو بايدن في وقت سابق إلى استعداده لاستخدام القوة للدفاع عن الجزيرة إذا تعرضت لهجوم.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "كما قال الرئيس، سياستنا لم تتغير.

"أكد مجدداً على سياسة صين واحدة والتزامنا بالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. كما أكد مجدداً التزامنا بموجب قانون العلاقات مع تايوان بتزويد تايوان بالوسائل العسكرية للدفاع عن نفسها".