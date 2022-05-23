شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات لمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف الحكومى وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 67 من قانون الخدمة المدنية 181 لسنة 2018 إمكانية محو الجزاءات التأديبية التي تقع على الموظف الحكومى وفقا للأتى :-

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

١ - سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

٢ - سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.

٣ - ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.

٤ - أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.