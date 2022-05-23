شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 4 قوانين حكومية للجان بـ"النواب".. إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم الإثنين، 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة وهى كالتالى:

1-مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وتمت إحالته الى اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتم إحالته الى لجنة الخطة والموازنة.

3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها (بديلا عن مشروع القانون السابق تقديمة من الحكومة بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

4-مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية