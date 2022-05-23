شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون تنظيم وإنشاء بوابة موحدة للحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار، وعددها 4 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

جاءت نصوص المواد كما يلى: -

"المادة الأولى"

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

"المادة الثانية"

تسري أحكام القانون المرافق على حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات والفُرَادي

ولا تسرى احكامه على التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، ولمهمة

"المادة الثالثة"

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، كما يصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلى

ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات والقواعد السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق

"المادة الرابعة"

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها