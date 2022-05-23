شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 6 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة اليوم الإثنين، للمجلس 6 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية إلى اللجنة التشريعية وتشمل الآتى:

1-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 191 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحى بحلوان الذى تضمن تسهيــــلاً ائتمانياً بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28 / 3 / 2022

2-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها 7 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع "تحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر"، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20 / 1 / 2022

3-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما فى ضوء اعتزام البنك الدولى تعديل سعر الفائدة الحالى (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 3 / 3 / 2022

4-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممُثلة فى وزارة التعـــــاون الدولى وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم فى تمويل توريد 55 قطارًا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القــــاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُمــوقع بتاريخ 28 / 3 / 2022

5-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28 / 3 / 2022

6-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضى بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 87.7 مليون دينار عربى حسابى لحوالى مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 26 / 1 / 2022