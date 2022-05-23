شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 33 اقتراحا برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى الحكومة 33 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها.

وتضمنت الاقتراحات، زيادة عدد أجهزة الغسيل الكلوى ورفع كفاءة الوحدة بمستشفى المبرة للتأمين الصحى- محافظة أسيوط وإمداد مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط بسيارة نصف نقل لنقل المستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجيين وتزويد مستشفى الشيخ زويد بجهاز أشعة مقطعية ورفع كفاءة وحدة الرعاية، ورفع كفاءة طب الأسرة بالنخلات الشيخ زويد وتوريد وتركيب وحدة القسطرة القلبية وجهاز الرنين المغناطيسى لمستشفى بئر العبد المركزى- مركز ومدينة بئر العبد- محافظة شمال سيناءو اعتماد معامل الفيروسات التابعة لإدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية لإجراء تحاليل الفيروسات الكبدية للمسافرين بالخارج وتوفير جهاز مُعجل خطى نووى لعلاج مرضى الأورام بمستشفى المنصورة الجامعى- محافظة الدقهلية.

كما تتضمن الاقتراحات إنشاء مستشفى نساء وولادة وأطفال وجراحة أطفال على أرض مستشفى الحميات- محافظة الجيزة وإنشاء نقطة إسعاف لقرية الماى- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية وإنشاء مستشفى تأمين صحى شامل- مركز زفتى – محافظة الغربية وتوفير علاج مرض الهيموفيليا بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بمركز كفر الدوار- محافظة البحيرة

وتحمل وزارة الشباب والرياضة لرسوم سيارات الإسعاف أثناء حضورها لمباريات دورى مراكز الشباب- محافظة أسيوط

وتشمل الاقتراحات تطوير عدد من مراكز الشباب منها ملعب مركز شباب حى بحرى بمركز الغنايم – محافظة أسيوط ومركز شباب ساحل سليم بمحافظة أسيوط وتزويده بالأدوات الرياضية ومركز شباب ناصر بقرية الجمهورية– محافظة الفيومذ ومبنى مركز شباب الشيخ زويد– محافظة شمال سيناء

وتشمل الاقتراحات بناء مدرسة بقرية طفنيس المطاعنة - محافظة الأقصر على قطعة أرض تابعة لوزارة الزراع، وازدواج طريق بلقاس / الستامونى محافظة الدقهلية، وكذلك رفع كفاءة طريق الرافد الدولى الساحلى بين مدينة كفر الشيخ ومدينة بلطيم – محافظة كفر الشيخ.