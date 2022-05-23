شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تناقش خطة التنمية الاقتصادية لوزارة البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة، اجتماعا لها اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 "فيما يخص وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات التابعة لها".

وتناقش الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تعدد جهات الولاية على حرم قناطر أدفينا رغم تبعيتهم لوزارة الموارد المائية والري مما يعرض المنتفعين لتحرير محاضر لهم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن تغطية 1300م من ترعة أم الحديد المتفرعة من ترعة المنصورية لمرورها داخل كتل سكنية كثيفة بقرية عزب العرب بمركز أجا محافظة الدقهلية مما يعرضها للتلوث، ,أيضا مطالبة وزارة الموارد المائية والري المزارعين بسداد مبالغ مالية نظير مخالفات تبديد مياه الري بأثر رجعى بمركز أجا محافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن المطالبة سداد تكاليف أعمال تطوير الري بالمرحلة الثانية على ثلاث سنوات بدلاً من عشرين عاماً مثل المرحلة الأولى.

كما تبحث لجنة التعليم والبحث العلمي، دور البحث العلمي في خدمة الصناعة الوطنية، وما يقوم به المركز القومي للبحوث، ومركز بحوث تطوير الفلزات، ومعهد بحوث الإلكترونيات، ومعهد بحوث البترول في هذا المجال.

وتناقش الشئون الدينية والأوقاف، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تيسير الإجراءات الخاصة بإحلال وتجديد المساجد عموما وخاصة التي تقع في زمام القرى خارج الحيز العمراني، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن إحلال وتجديد المسجد البحري بقرية ميت الموز، بمركز شبين الكوم.