شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تناقش الموازنة العامة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية، اجتماعا لها اليوم الإثنين لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بوزارة قطاع الأعمال العام وبعض الهيئات والجهات التابعة لها، كذلك مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الهيئات والجهات التابعة لها، ومنها جهاز حماية المستهلك.

فيما تناقش العلاقات الخارجية، الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة الخارجية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي الوزارة، كما تجتمع لجنة الشئون العربية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير، لوزير الخارجية بشأن زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر في ظل العلاقات السياسية والتنسيق المتبادل بين مصر والإمارات، وتستعرض لجنة الشئون الإفريقية، نتائج تقرير المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية (الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء).