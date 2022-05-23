شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تنمية الصعيد أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ، بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعي، قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وذلك للجهات صندوق التنمية الحضرية، وهيئة تنمية الصعيد، وهيئة التنمية السياحية.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية، مشروعي قانونين بربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، لمحافظتي الإسكندرية والجيزة.

وتناقش الشباب والرياضة، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023لكل من الهيئة العامة لإستاد القاهرة، والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

وتجتمع لجنة حقوق الإنسان، لإقرار توصيات اللجنة بشأن مشروعي قانونيا بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023 فيما يخص المجلس القومي لحقوق الإنسان.