شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا لها اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

في حين تناقش لجنة الخطة والموازنة، الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022/2023، وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022/2023.