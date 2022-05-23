شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد السباعى: "مستقبل مصر" من المشاريع الرائدة فى التنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تابع بكل فخر افتتاح أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التى تولى القيادة السياسية له أهمية خاصة، وهو مشروع " مستقبل مصر للإنتاج الزراعى "، والذى يُعد من المشاريع الرائدة فى مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء، والتوسع الأفقي لإنشاء المجتمعات.

وأضاف محمد السباعى أن مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعى" يشمل عددا كبيرا من المشروعات التى تستهدف التنمية المستدامة، حيث يمتد على مساحة 500 ألف فدان، ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة فى مجال استصلاح الأراضى، مشيرا إلى أنه رغم كل هذه الجهود الحثيثة ما زال الطريق طويلاً مما يؤكد على ضرورة تضافر كافة الجهود الشعبية والرسمية حتى يكتمل طريق التنمية ونري مصري كما نتمني.