الحرب الأوكرانية تتصدر جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.. في دافوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ينطلق في وقت لاحق اليوم الإثنين المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى.



وسيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكلمة الافتتاحية للمنتدى عبر رابط فيديو، في حين سيحضر الحدث عمدة كييف فيتالي كليتشكو وشقيقه فلاديمير المنتدى.

وخلال الاجتماع الذي يستمر 4 أيام في منطقة الألب السويسرية، يناقش 2500 مشارك تقريباً من مسؤولي السياسة والأعمال والمجتمع المدني حلولاً للمشكلات الدولية.

ويتمحور منتدى هذ العام حول شعار: "التاريخ في نقطة تحول: سياسات حكومية واستراتيجيات اقتصادية"، وسينصب تركيز المنتدى على الأزمات العالمية بما في ذلك الحرب الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا والتغيرات المناخية، ومن بين القضايا التي سيجري مناقشتها خلال الحدث ستكون تبعات الحرب على سلاسل التوريد، وإمدادات الطاقة والأمن الغذائي.

ومن المتوقع أن يلقي المستشار الألماني أولاف شولتس كلمة في دافوس، ويعقد المنتدى سنوياً بشكل تقليدي في منتصف يناير(كانون الثاني)، ولكن تم تأجيله هذا العام بسبب جائحة كورونا.