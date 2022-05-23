منذ الغزو الروسي.. محكمة أوكرانية تعتزم إصدار أول حكم بجرائم حرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تعتزم محكمة أوكرانية إصدار حكم اليوم الاثنين في أول محاكمة تتعلق بجرائم الحرب منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط) الماضي.



وأدلى جندي روسي- يبلغ من العمر 21 عاماً بشهادته في محكمة بكييف بأنه أطلق النار على رجل مدني يبلغ من العمر 62 عاماً في قرية تشوباخيفكا بمنطقة سومي، شمال شرقي أوكرانيا بأمر من قائده.

وطالب ممثلو الادعاء في أوكرانيا بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة ضد الجندي. وطالب الدفاع بالبراءة، قائلاً إن الجندي كان ينفذ أمراً.

واعتذر الجندي، وهو من سيبيريا،عن أفعاله خلال المحاكمة.

وقال أمام المحكمة "اعتذر عن ذلك.اعتذر بشدة. لم أرفض الأمر وأنا مستعد لقبول أي أحكام تصدر".

ولن يصبح الحكم نهائياً إلا بعد استئناف محتمل للحكم. وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي. ومن الممكن أن يتم تبادل الرجل مقابل سجناء أوكرانيين في روسيا.