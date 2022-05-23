"جوزيب بوريل" يشير إلى أوجه النقص لدى الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شدد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أهمية زيادة الإنفاق العسكري، لافتا إلى نفاد مخزونات عسكرية بسبب دعم أوكرانيا.



وقال بوريل، في تقرير نشره على موقع الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد: "نحن بحاجة إلى زيادة القدرات الدفاعية الأوروبية، والعمل معا بشكل أفضل".

وأضاف: "المخزونات المستنفدة الناتجة عن الدعم العسكري الذي قدمناه لأوكرانيا هي أوضح مثال على أوجه النقص لدينا.. ومع ذلك، يأتي هذا على رأس العوامل الموروثة من التخفيضات السابقة في الميزانية ونقص الاستثمار".

وأكد بوريل أن الإنفاق الدفاعي لأعضاء الاتحاد الأوروبي بدأ في الانخفاض منذ بداية أزمة عام 2008، ووصل إلى الحد الأدنى في عام 2014 ووصل الآن فقط إلى مستوى ما قبل الأزمة.