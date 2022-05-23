شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: ننتظر رد الجارة الشمالية على عرضنا للتعاون لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن حكومة كوريا الجنوبية سوف تنتظر رد كوريا الشمالية على عرضها للتعاون لمكافحة فيروس كورونا، مما يترك الباب مفتوحا لارسال المساعدات عبر المنظمات الدولية.

وكانت الوزارة قد حاولت الاثنين الماضي إرسال رسالة عبر الفاكس لكوريا الشمالية من خلال مكتب الاتصال لتقديم مشاورات بشأن الجائحة والمساعدة الطبية، التي تشمل اللقاحات والكمامات.

ولكن كوريا الشمالية لم ترد حتى صباح اليوم.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث باسم الوزارة شو جونج هون القول في مؤتمر صحفي " خلال المكالمة الدورية الساعة الثامنة صباحا ، عبر مكتب الاتصال بين الكوريتين اليوم، طلبت وزارة الوحدة من كوريا الشمالية تحديد نيتها حول ما إذا كانت سوف تقبل الرسالة التي سعينا لايصالها الاسبوع الماضي، ولكن الجانب الكوري الشمالي لم يذكر المسألة وأنهى المكالمة".

وأضاف أن كوريا الجنوبية تعتزم انتظار رد كوريا الشمالية " بعقل منفتح" بدون تحديد موعد نهائي.