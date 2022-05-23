شكرا لقرائتكم خبر عن شنغهاي: 503 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت حكومة مدينة شنغهاي الصينية في بيان اليوم الاثنين إن المدينة سجلت 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض في 22 مايو أيار، انخفاضا من 570 في اليوم السابق.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض إلى 55 من 52 في اليوم السابق.

وجميع الحالات الجديدة كانت بالفعل في مناطق الحجر الصحي.

وسجلت المدينة التي تكافح أكبر تفش لفيروس كوفيد-19 في الصين حالة وفاة واحدة في 22 مايو أيار، انخفاضا من ثلاث حالات في اليوم السابق.

من جهة أخرى ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية نقلا عن بيانات رسمية أن العاصمة بكين سجلت 83 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في 22 مايو أيار، ارتفاعا من 52 في اليوم السابق. وسجلت المدينة 16 حالة بدون أعراض، ارتفاعا من تسع حالات في اليوم السابق.