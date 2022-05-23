الرافدين: قبول كفالة منتسبي الدفاع والداخلية بالتقديم على السلف والقروض

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "المصرف قرر قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لكافة انواع السلف والقروض وحسب الضوابط والشروط الخاصة بنظام الكفالات".

وأضاف، أن "منح السلف والقروض يكون عبر فروع المصرف كافة المتواجدة في بغداد والمحافظات".