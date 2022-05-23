انت الان تتابع خبر مطار بغداد يوقف رحلاته الجوية بسبب العواصف الترابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمرّ بها البلاد.