وفد أمريكي في "الحديقة الخلفية" لروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الخارجية الأمريكية عن زيارة مرتقبة لوفد مشترك من مختلف الهيئات الحكومية الأمريكية لقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان



وكازاخستان في الفترة من 23 إلى 27 مايو/أيار لتعزيز العلاقات مع المنطقة.

ويرأس الوفد الأمريكي، مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، ويضم في صفوفه كبير مدراء مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون روسيا وآسيا الوسطى إريك جرين، وكبار المسؤولين من وزارة الدفاع ووكالة التنمية الدولية (USAID).

يلتقي الأمريكيون بممثلي السلطات الرسمية والمجتمع المدني، ودوائر الأعمال في الدول الأربع.

ويشمل جدول أعمال المحادثات، التعاون الاقتصادي والتفاعل في مجال الأمن، ودعم "القيم المشتركة"، والثقافة المحلية، وحقوق المرأة، ومناقشة الأمن الغذائي، ومساعدة اللاجئين من أفغانستان.

وخلال الجولة، تشهد طاجيكستان، انعقاد المشاورات الثنائية السنوية. وفي كازاخستان، من المقرر مناقشة أجندة الإصلاحات التي يتم إعدادها من قبل السلطات في هذه الدولة.