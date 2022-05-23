الولايات المتحدة وفرنسا تدعمان مساعي فنلندا والسويد للانضمام للناتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الوزير أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا بحثا في مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، شؤونا متعلقة بحلف شمال الأطلسي"، ومنها أفضل السبل لدعم مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف.

