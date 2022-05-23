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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة وفرنسا تدعمان مساعي فنلندا والسويد للانضمام للناتو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الوزير أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا بحثا في مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، شؤونا متعلقة بحلف شمال الأطلسي"، ومنها أفضل السبل لدعم مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في البيان إن بلينكن وكولونا اتفقا أيضاً على أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا ومواصلة "التكاليف الباهظة" التي يتكبدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا.
تصف روسيا عملها العسكري في أوكرانيا بأنه "عملية خاصة".