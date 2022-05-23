ماليزيا تحث دول "آسيان" على التحرك لضمان أمن المنطقة.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، إنه "يتعين على دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تعزز العلاقات الثنائية والتوافق لضمان سلامة المنطقة واستقرارها".



ونقلت صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز الماليزية" عن الوزير قوله إن "جبهة موحدة يمكن أن تمنع قوى كبرى من الاستخفاف بدول آسيان بما في ذلك ماليزيا".

وقال: "إذا استطاعت دول آسيان العشر أن تتحد لضمان أن تكون أولويتنا هي أمننا واستقرارنا الإقليميين، فلن تستطيع أي قوة عظمى التقليل من شأننا".

وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحفي بعد أن شهد تدريبات عسكرية شمال مضيق ملقا اليوم الأحد.