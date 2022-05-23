القوات التركية تقصف 12 قرية شمال غرب الحسكة.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أصيب 3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، جراء القصف التركي على ريفي تل تمر وأبو راسين (زركان) في ريف الحسكة.



كما أصيب 5 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بقصف نفذته "قسد" على مناطق "نبع السلام"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 11 هم 3 مدنيين و3 من قوات سوريا الديمقراطية، و5 من الفصائل الموالية لتركيا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدف القصف التركي الجديد 12 قرية بريف تل تمر شمال غرب الحسكة.

كما أسفر القصف عن أضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي وتدمير عدد كبير من منازل القرى الآشورية التي تركز عليها القصف.

وقصفت "قسد" مواقع تقع تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا ضمن منطقة "نبع السلام"، ما أدى إلى إصابة 5 عناصر من الفصائل بجروح متفاوتة جراء استهداف نقطة تمركز لهم في منطقة العريشة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل قليل، إصابة 3 مدنيين، أثناء عملهم بالحصاد ضمن الأراضي الزراعية، جراء القصف الصاروخي والمدفعي المتواصل من قِبل القوات التركية على قرى وبلدات غرب ناحية تل تمر.

كما أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، باشتعال النيران ببعض من حقول القمح والشعير نتيجة القصف التركي على قرية عبوش الواقعة بين ناحيتي تل تمر وزركان، بريف الحسكة الشمالي الغربي.