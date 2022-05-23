موسكو: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، الأحد، إن "روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا"، مؤكداً أن كييف وراء تعليقها.



وأضاف ميدينسكي مستشار الكرملين المسؤول عن المفاوضات مع كييف في مقابلة مع التلفزيون البيلاروسي "من جانبنا نحن مستعدون لمواصلة الحوار".

وأضاف أن "تجميد المحادثات كان بمبادرة من أوكرانيا" معتبرا أن "الكرة اصبحت في ملعبهم".

وقال إن "روسيا لم ترفض يوماً التفاوض".

جرت مفاوضات بعد بدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير(شباط) وفشلها في الاستيلاء على العاصمة بسرعة.

التقى وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا في مارس(آذار) في تركيا، ثم اجتمع الوفدان في اسطنبول لكن دون أي تقدم.

وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك، الثلاثاء، إن المحادثات "عُلقت"، فيما مع إعادت روسيا تركيز "عمليتها الخاصة" في شرق أوكرانيا.