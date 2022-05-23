بشأن الغاز.. ألمانيا تجري محادثات "مكثفة" مع السنغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس السنغالي ماكي سال الأحد، إن ألمانيا تجري مناقشات "مكثفة" مع السنغال للمشاركة في مشاريع حول موارد الغاز في هذا البلد الفقير الواقع في غرب إفريقيا.



وكانا يتحدثان خلال مؤتمر صحافي مشترك في دكار، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الطاقة خصوصاً بالنسبة إلى ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

وتضع السنغال آمالاً كبيرة في الاستغلال المشترك المستقبلي مع موريتانيا لحقول الغاز والنفط المكتشفة في المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة. وتوقّع الرئيس السنغالي أن يبدأ الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بمعدل 2,5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً في البداية و10 ملايين في العام 2030.

وقال: "نحن مستعدون في كل الأحوال للعمل على إمداد السوق الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال".

وأضاف "لقد طلبت من المستشار (الألماني أولاف شولتس) مرافقتنا لتطوير موارد الغاز هذه، لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من إفريقيا إلى أوروبا وكذلك من أجل تحويل الغاز إلى طاقة" أي إنتاج الغاز لتغذية محطات الطاقة المحلية.

وأوضح أن إفريقيا قارة يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، 600 مليون منهم محرومون من الكهرباء.

من جانبه، صرّح شولتس أن ألمانيا تشارك في مشاريع للطاقة المتجددة أو تخزين طاقة في السنغال وقد بدأت المحادثات بشأن الغاز. وأشار إلى أنها ستتواصل "بشكل مكثف" على مستوى الخبراء "لأنه من المنطقي" و"من مصلحتنا المشتركة إحراز تقدم".