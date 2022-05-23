استطلاع يكشف أن بايدن يتأخر.. والاقتصاد "ليس بخير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف استطلاع للرأي عن أن الأمريكيين يخيم عليهم التشاؤم بشأن الاقتصاد ورئاسة جو بايدن.



ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي.بي.إس.نيوز" الأحد، وصف 63% ممن شملهم الاستطلاع حالة البلاد بأنها "غير مستقرة" و "مثيرة للقلق".

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، لا تزال الولايات المتحدة تواجه معدلات تضخم مرتفعة للغاية وارتفاع أسعار الطاقة وسط جائحة كوفيد 19.

وبلغت نسبة تأييد بايدن 44% في الاستطلاع، وقال 56% إنهم "لا يوافقون على طريقة تعامله مع منصب الرئاسة".

وقال 65% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يشعرون بأن بايدن "بطيء في التفاعل" عندما تنشأ قضايا، وقال 69% إن الاقتصاد "سيء".

وشمل الاستطلاع عينة من 2041 شخصاً بالغاً وجرى بين 18 و 20 مايو(أيار) بهامش خطأ أقل أو أكثر من 2.5 نقطة.