أرمينيا وأذربيجان تتفقان على "ترسيم الحدود"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مجلس وزراء أرمينيا، الإثنين، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس



المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بروكسل على بدء عمل لجنة ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

وقال مجلس وزراء أرمينيا في بيان: "توصلنا خلال الاجتماع إلى اتفاق بشأن عملية أخرى تهدف إلى فتح الاتصالات الإقليمية، وبدء عمل لجنة ترسيم الحدود وأمنها".

والتقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأحد، مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وعقد الاجتماع الثلاثي السابق في بروكسل في 6 أبريل/نيسان، حيث اتفق باشينيان وعلييف على تشكيل لجنة لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

يذكر أنه في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في الإقليم المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.

وعلى الرغم من انتهاء المعارك لا تزال المنطقة تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على حدود الطرفين وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.