الرئيس الأمريكي يؤكد التزام بلاده بالدفاع عن اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان وسط توتر مع الصين وتداعيات حرب أوكرانيا.



وسيكون حجر الزاوية في زيارة بايدن التي تستغرق يومين لليابان إطلاق إطار عمل اقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي خطة واسعة توفر ركيزة اقتصادية لتعامل الولايات المتحدةمع آسيا.

تشمل الزيارة اجتماعات مع قادة مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة اليابان والهند وأستراليا.

وقال بايدن في بداية المحادثات مع رئيس وزرااء اليابان، فوميو كيشيدا، في قصر أكاساكا وسط طوكيو: "كان التحالف الأمريكي الياباني منذ وقت طويل حجر الزاوية للسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان".

استعرض بايدن حرس الشرف العسكري الذي عزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وفي وقت سابق، التقى بايدن مع إمبراطور اليابان ناروهيتو، وتحدثا لفترة وجيزة عند مدخل القصر قبل الدخول.

وقال البيت الأبيض إن بايدن قدم التحية نيابة عن الشعب الأمريكي، مما يسلط الضوء على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان والتي ترتكز على العلاقات العميقة بين الشعبين.

ومن المتوقع أن يناقش البلدان خطط اليابان لتوسيع قدراتها العسكرية في مقابل قوة الصين المتنامية.

ومن المتوقع أيضا أن يعيد الحليفان التأكيد على علاقاتهما الوثيقة في مواجهة الحرب الروسي بأوكرانيا، والاتفاق على أن التغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن بالقوة غير مقبولة.

ووصل بايدن إلى اليابان في وقت متأخر يوم الأحد قادما من كوريا الجنوبية وسيغادر يوم الثلاثاء عائدا إلى الولايات المتحدة.