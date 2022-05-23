بايدن لرئيس الوزراء الياباني: ملتزمون تمامًا بالدفاع عن اليابان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 07:13 صباحاً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 23 - مايو - 2022 7:43 صباحًا

يقوم الرئيس الاميركي “جو بايدن” بجولة الى دول آسيوية، وتستغرق يومين لإطلاق إطار عمل اقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وخلال لقائه برئيس وزراء اليابان ” فوميو كيشيدا “، أكد بايدن أنّ الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان وسط توتر مع الصين وتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا.

وسيكون حجر الزاوية في زيارة بايدن التي تستغرق يومين إطلاق إطار عمل اقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي خطة واسعة توفر ركيزة اقتصادية لتعامل الولايات المتحدة مع آسيا.

تشمل الزيارة اجتماعات مع قادة مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة اليابان والهند وأستراليا.

وفي بداية المحادثات مع كيشيدا،في قصر أكاساكا بوسط طوكيو، قال بايدن: ” كان التحالف الأميركي الياباني‭‭‭ ‬‬‬منذ وقت طويل حجر الزاوية للسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان”.

واستعرض بايدن حرس الشرف العسكري الذي عزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وفي وقت سابق، التقى بايدن مع إمبراطور اليابان ناروهيتو، وتحدثا لفترة وجيزة عند مدخل القصر قبل الدخول. وقال البيت الأبيض إن بايدن قدم التحية نيابة عن الشعب الأميركي، مما يسلط الضوء على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان والتي ترتكز على العلاقات العميقة بين الشعبين.

ومن المتوقع أن يناقش البلدان خطط اليابان لتوسيع قدراتها العسكرية في مقابل قوة الصين المتنامية.

ومن المتوقع أيضا أن يعيد الحليفان التأكيد على علاقاتهما الوثيقة في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، والاتفاق على أن التغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن بالقوة غير مقبولة.

ووصل بايدن إلى اليابان في وقت متأخر يوم الأحد قادمًا من كوريا الجنوبية وسيغادر يوم الثلاثاء عائدًا إلى الولايات المتحدة.