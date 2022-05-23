أوكرانيا تحظر رمزي الحرب الروسية "Z" و"V"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوكرانيا تحظر رمزي الحرب الروسية Z وV

الإثنين 23 مايو 2022

الخليج 365

حظر البرلمان الأوكراني، يوم الأحد، رمزي "Z" و"V" اللذين يستخدمهما الجيش الروسي للترويج لحربه في أوكرانيا، لكنه وافق على دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للسماح باستخدامهما لأغراض تعليمية أو تاريخية.



وأعلن ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان من المعارضة، هذا القرار عبر تطبيق تيليجرام، قائلا إن 313 نائبا من إجمالي 423 عضوا بالبرلمان صوتوا لصالح هذا القرار.

كان زيلينسكي قد استخدم حقه في رفض مسودة سابقة من مشروع القانون ودعا إلى السماح برمزي "زد" و"في" للعرض في المتاحف والمكتبات والمصنفات العلمية والكتب المدرسية وما شابه ذلك.

ولا يوجد أي من هذين الحرفين في الأبجدية الروسية، لكن تم استخدامهما على نطاق واسع، لا سيما على المركبات والمعدات العسكرية الروسية، للترويج لأهداف الصراع.

ويحظر القانون الجديد إنشاء منظمات غير حكومية تستخدم رمزي الحرب الروسية أو تقوض سيادة أوكرانيا.

كما مدد البرلمان الأوكراني اليوم الأحد فترة فرض الأحكام العرفية في البلاد 90 يوما أخرى أو حتى 23 أغسطس/آب.