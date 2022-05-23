أنتوني ألبانيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا للوزراء في أستراليا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - مايو - 2022 3:21 صباحًا

أدى زعيم حزب العمال الأسترالي أنتوني ألبانيسي اليمين الدستورية ليصبح رئيس الوزراء الحادي والثلاثين في تاريخ أستراليا، مما أنهى قرابة عشر سنوات من حكم الائتلاف المحافظ.

وعاد حزب العمال إلى السلطة بعد الانتخابات العامة التي أجريت يوم السبت والتي مُني فيها الحزب الليبرالي بالهزيمة في عدة معاقل حضرية على يد مرشحين مستقلين أغلبهم من النساء بعد حملات من أجل مزيد من العمل بشأن تغير المناخ والنزاهة والمساواة بين الجنسين.

واعترف رئيس الوزراء الأسترالي “موريسون” بهزيمته في الانتخابات العامة، وقال إنه على الرغم من عدم الانتهاء من فرز الأصوات فمن المرجح على ما يبدو أن يشكل حزب العمال المعارض حكومة.

و في كلمة تلفزيونية في سيدني، قال: “الليلة تحدثت إلى زعيم المعارضة ورئيس الوزراء المقبل أنتوني ألبانيز وهنأته على فوزه في الانتخابات”.

وأضاف موريسون أنه سيتنحى عن رئاسة الحزب الليبرالي.

وينهي هذا الاعتراف فترة حكم تحالف موريسون المحافظ التي استمرت ثماني سنوات وتسعة أشهر. وأصبح موريسون رئيسًا للوزراء في عام 2018 بعد عدة تغييرات في القيادة.

ودخل ألبانيسي (59 عاماً) البرلمان في عام 1996 تزامناً مع انضمام حزب العمال إلى المعارضة على مدى سنوات متفرقة بلغت في مجملها 20 عاماً. لكن شابت فترة عودة الحزب إلى السلطة، من 2007 إلى 2013، خلافات على القيادة انتقد فيها ألبانيز صراحة طرفي الخلاف.