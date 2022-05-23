شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يؤكد على شرعية حكومة باشاغا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي ما أثير في عدد من وسائل الإعلام بشأن تشكيل حكومة جديدة مصغرة في ليبيا مشددًا على شرعية حكومة باشاغا وإقرار ميزانية لها.

وقال المريمي: كافة الأطراف السياسية الليبية تدعم وتساند الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا بوصفها الحكومة الشرعية التي جاءت بقرار ليبي.

وأضاف المريمي: سيتم إقرار ميزانية رسمية لحكومة باشاغا من مجلس النواب الليبي وفقًا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة الليبية.

بدورها أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن محادثات اللجنة المشتركة بين مجلسي «النواب والدولة» في العاصمة المصرية القاهرة تمثل أفضل فرصة متاحة هذا العام لوضع ليبيا على طريق انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وأكدت السفارة الأمريكية في حسابها على «تويتر» أن واشنطن تشعر بالارتياح إزاء مؤشرات التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، فيما يتعلق بالمسار الدستوري اللازم لليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وأضافت إنه خلال أوقات عدم اليقين، من المهم أن يتولى مجلسا «النواب والدولة» المسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي عام 2015.

وأشادت السفارة الأمريكية بالمشاركين مؤكدة أنها تقدِّر الموقف البناء لمصر في استضافة الاجتماعات، كما تؤكد أنها تشجع المشاركين على إكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في يونيو.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أكدت الحاجة لإنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا طوال الـ11 عاما الماضية في إطار دستوري ثابت.