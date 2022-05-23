شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: إفلات إسرائيل من العقاب يشجع عدوانها ضد القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حملات التحريض المتواصلة والمتصاعدة التي تطلقها الجماعات اليهودية المتطرفة، بمن فيهم ما تسمى (اتحاد جماعات المعبد)، لحشد أوسع مشاركة في اقتحام الأقصى واستباحة بلدتها القديمة لمناسبة ما يسمى (يوم القدس)، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، أمس الأحد، أن «مسيرة الإعلام» وما يرافقها من حملات تحريضية، جزء لا يتجزأ من مشاريع ومخططات الاحتلال الرامية إلى استكمال عمليات تهويد المدينة المقدسة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وتكريس ضمها، وامتداد لتصعيد العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني عامة، والقدس ومقدساتها بشكل خاص، وإمعان في تخريب أي جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع في ساحة الصراع.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن حاجة إسرائيل لمسيرة الإعلام وهذه الحملة الشرسة من التحريض على العنصرية والكراهية على اقتحام الأقصى، دليل قاطع على فشل دولة الاحتلال في فرض سيادتها على القدس.

وحمَّلت الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها المتطرفة وأنشطتها الاستعمارية التهويدية في القدس، والمحاولات المستميتة لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، ومحاولة كسر إرادة المقدسيين في الصمود والتحدي.

وحذرت في بيانها من مخاطر وتداعيات الحملات التحريضية المشحونة بالعنف والحقد والكراهية والعنصرية، ومن المحاولات الإسرائيلية الرسمية الرامية إلى جر الصراع إلى مربعات الحرب الدينية لإخفاء الطابع السياسي للصراع.