شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تأخذ خطوة إلى الخلف في الاصطفاف مع الغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «آسيا تايمز» إن الهند بحاجة للعودة إلى نهج عدم الانحياز، الذي تخلت عنه لعقود لصالح مقاربة ذات أبعاد منطقية ومالية وإستراتيجية؟

وبحسب مقال لـ «براسانث راداكريشنان»، في النصف الأول من أبريل، عندما كان وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار يقف بجانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن، سُئل عن شراء الهند للنفط الروسي. وأوضح أن رد الوزير الهندي كان كاشفًا عندما قال: إذا كنت تبحث عن مشتريات الطاقة من روسيا، فأنا أقترح أن يتركز اهتمامك على أوروبا. نحن نشتري بعض الطاقة الضرورية لأمن طاقتنا. لكنني أظن، بالنظر إلى الأرقام، أن إجمالي مشترياتنا لهذا الشهر سيكون أقل مما تشتريه أوروبا في فترة ما بعد الظهر.

وأضاف الكاتب: لم يكن تصريح جايشانكار غريباً. كان هو وزملاؤه يقاومون مخاوف الغرب ونصائحه للهند بشأن موقفها من روسيا في النزاع مع أوكرانيا، بما في ذلك رفضها التصويت ضد موسكو في الأمم المتحدة، فضلاً عن مناقشة الهند مع روسيا بشأن وضع آلية دفع تتجاوز العقوبات التي يفرضها الغرب. وأردف: لم تساعد زيارات الدبلوماسيين الغربيين للهند في تغيير تصرفات الحكومة الهندية. ومضى يقول: كانت الهند، في ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ثابتة في المعسكر الأمريكي، حيث شاركت في توقيع 3 اتفاقيات دفاعية تأسيسية مع الولايات المتحدة. وتشير هذه التحركات إلى أن الهند وافقت بشدة على التركيز الأمريكي على احتواء الصين.

وتساءل: هل تراجعت الهند بعد ذلك عن هذا الاصطفاف مع الولايات المتحدة بناءً على تعاملاتها مع روسيا؟ وأردف: الإجابة عن هذه الأسئلة أكثر تعقيدًا بكثير مما قد تبدو على السطح. واستطرد: يمكن تفسير جزء من استجابة الهند الأخيرة بالاقتصاديات البسيطة. بالنسبة لحكومة تتعامل مع التضخم المتصاعد، كان احتمال النفط بأسعار مخفضة من روسيا أفضل من أن تقاومه. وتابع: أيضًا، لا تزال روسيا أكبر مورد للأسلحة للهند، على الرغم من أن هذا الاعتماد يبدو أنه يتناقص. هناك حقيقة لا تحظى بالتركيز وهي أن الهند تعتمد أيضًا على روسيا في الحصول على الأسمدة الحيوية لقطاعها الزراعي.

ونوه إلى أن الهند لم تستسلم للضغوط الأمريكية وحتى للتهديد بفرض عقوبات عندما تعلق الأمر بشراء نظام الصواريخ S-400 من روسيا.

وأضاف: من الناحية الجيوسياسية، تظل روسيا أساسية إذا أرادت الهند الانخراط في قضايا جوارها المباشر، حيث فاتتها الفرصة في لحظات مهمة، مثل أثناء الأزمة في أفغانستان.

وتابع: مع ذلك، في الوقت الحالي، ربما تكون المنظورات الاقتصادية والجيوسياسية البحتة غير كافية. وأردف: غالبًا ما تم تعريف نهج الهند بعد الحرب الباردة على أنه استقلال ذاتي إستراتيجي، الذي شمل مجموعات متنوعة مثل تحالف البريكس للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، منظمة شنغهاي للتعاون، والمجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا. وأضاف: مع ذلك، اتسمت السياسة الخارجية للهند في العقود القليلة الماضية بمقاربة ذات أبعاد منطقية مالية وإستراتيجية في لحظة معينة أكثر من أي منظور طويل الأجل. واستطرد: تشير ردود فعل الغرب وحلفائه على الحرب في أوكرانيا إلى أن مثل هذا النهج له فائدة محدودة. وبحسب الكاتب، فإن نظام العقوبات ومصادرة الأصول وتجميد الاحتياطيات والهجوم على العملة الروسية ليست مجرد ردود على نزاع مسلح. إنها تشير إلى الأعمال التي تم تسليحها سابقًا ونشرها ضد دول مثل كوبا وفنزويلا وإيران وهي تحذير لكل مَن يسعى لتحدي هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها. وتابع: إنها علامة على أن أي تحدٍ جوهري للنظام العالمي الحالي سيقابل برد قاسٍ. الهدف هو روسيا اليوم. هل يمكن أن تكون الصين غدا؟ الهند في اليوم التالي؟

وأردف: تتطلب اللحظة الحالية نهجًا جديدًا يقتضي عدم الاصطفاف. على الرغم من أن هذا النهج ليس جديدا، إلا أنه بات ضروريا في لحظة ملحَّة، على الرغم من أنه كان موجودًا في حركة عدم الانحياز.