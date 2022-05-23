روسيا تُعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات وتتهم كييف بعرقلتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات وتتهم كييف بعرقلتها

الإثنين 23 مايو 2022

الخليج 365

أعربت روسيا عن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، متهمة كييف بالتسبب في تعليقها.



وقال المفاوض الروسي مستشار الكرملين المسؤول عن المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، الأحد مع كييف، في مقابلة مع التلفزيون البيلاروسي: "من جانبنا نحن مستعدون لمواصلة الحوار".

وأضاف أن تجميد المحادثات كان بمبادرة من أوكرانيا، معتبرا أن الكرة أصبحت في ملعبهم.

وأشار إلى أن روسيا لم ترفض يوما التفاوض.

وجرت مفاوضات بعد بدء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي وفشلها في الاستيلاء على العاصمة بسرعة.

والتقى وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا في مارس/ آذار في تركيا، ثم اجتمع الوفدان في أسطنبول لكن دون أي تقدم.

وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك الثلاثاء إن المحادثات "عُلقت"، فيما مع إعادت روسيا تركيز "عمليتها الخاصة" في شرق أوكرانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم روسيا فيها أوكرانيا بتعليق وعرقلة المفاوضات، حيث قال أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، مؤخرا ، إن موسكو وكييف لا تجريان محادثات "بأي شكل".

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عنه: "لا تُجرى أي مفاوضات. أوكرانيا انسحبت عمليا من عملية التفاوض".

ونهاية الشهر الماضي، قال الرئيس الروسي إن كييف أظهرت أنها ليست مستعدة للبحث عن حلول مقبولة للطرفين، واتهم الجانب الأوكراني بعدم الثبات على المواقف في المفاوضات.