محافظ الشرقية يشهد ختام مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

شهد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مساء اليوم الأحد، حفل ختام فعاليات مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء في مدينة الزقازيق، والذي أقيم على مدار أيام ثلاثة متصلة، خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري. وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد داغر رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للموسيقي والأوبرا والبالية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أشاد المحافظ بدور إدارات العلاقات العامة والإعلام والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والتراث الحضاري والبوابة الإلكترونية بالديوان العام، وكذلك مديرية الشباب والرياضة على مجهوداتهم خلال فترة تنظيم المهرجان، والذي خرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.